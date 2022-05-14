Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Расписание трансляций Чемпионата мира по хоккею 2022 на 15 мая по ТВ


Телетрансляции с чемпионата мира по хоккею 2022 в Финляндии будет вести федеральный телеканал Матч ТВ.

Расписание трансляций ЧМ-2022 на ТВ

14 мая 2022, суббота

12:20 Дания - Казахстан (Матч ТВ, в записи в 23:35)
12:20 Швеция - Австрия (Матч ТВ)
16:20 Швейцария - Италия
16:20 Чехия - Великобритания
20:20 Словакия - Германия (Матч ТВ)
20:20 Латвия - Финляндия (Матч ТВ, в записи в 09:30 15 мая)

15 мая 2022, воскресенье

12:20 Италия - Канада (Матч ТВ)
12:20 Норвегия - Великобритания (Матч ТВ, в записи в 01:35 16 мая)
16:20 Франция - Казахстан (Матч ТВ, в записи в 23:35)
16:20 Австрия - США
20:20 Дания - Швейцария (Матч ТВ, в записи в 13:30 16 мая)
20:20 Чехия - Швеция (Матч ТВ)

Время начала трансляций - московское.









  • Расписание Чемпионата мира по хоккею 2022. Результаты матчей ЧМ-2022
  • Время начала «Бавария» - «Боруссия» Дортмунд 23 апреля 2022. Расписание тра ...
  • Расписание трансляций плей-офф КХЛ 30 апреля 2022 по каналам ТВ
  • Хоккей на Олимпиаде 2022. Расписание и результаты всех матчей
  • Расписание трансляций Олимпиады 2022 по каналам ТВ
    •




    Расписание Чемпионата мира по хоккею 2022. Результаты матчей ЧМ-2022

    Чемпионат мира по хоккею 2022

    85-й чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд состоится с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. В турнире примут участие 16 сильнейших команд.

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Стэнли 14 мая

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Лига чемпионов УЕФА 2021/22. Финал. «Ливерпуль» - «Реал» 28 мая

    Лига чемпионов УЕФА 2022, финал, Ливерпуль, Реал

    28 мая в Париже пройдет решающий матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. В игре, которая определит сильнейшего на европейском континенте, сыграют «Ливерпуль» и «Реал».











    Расписание трансляций Чемпионата мира по хоккею 2022 на 15 мая по ТВ
    15 мая 2022 - какой знак зодиака
    Курс евро ЦБ РФ на 15 мая 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 15 мая 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Где находится Южная Осетия на карте мира. Карта Южной Осетии
    Расписание трансляций 29-го тура РПЛ 14 мая - чемпионата России по футболу
    Самые смешные анекдоты дня - 14 мая 2022 года
    Погода в Москве на 15 мая 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Гороскоп на 15 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Какой праздник 15 мая 2022 года. Какой церковный праздник
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru