Расписание трансляций Чемпионата мира по хоккею 2022 на 15 мая по ТВ

Телетрансляции с чемпионата мира по хоккею 2022 в Финляндии будет вести федеральный телеканал Матч ТВ.



Расписание трансляций ЧМ-2022 на ТВ



14 мая 2022, суббота



12:20 Дания - Казахстан (Матч ТВ, в записи в 23:35)

12:20 Швеция - Австрия (Матч ТВ)

16:20 Швейцария - Италия

16:20 Чехия - Великобритания

20:20 Словакия - Германия (Матч ТВ)

20:20 Латвия - Финляндия (Матч ТВ, в записи в 09:30 15 мая)



15 мая 2022, воскресенье



12:20 Италия - Канада (Матч ТВ)

12:20 Норвегия - Великобритания (Матч ТВ, в записи в 01:35 16 мая)

16:20 Франция - Казахстан (Матч ТВ, в записи в 23:35)

16:20 Австрия - США

20:20 Дания - Швейцария (Матч ТВ, в записи в 13:30 16 мая)

20:20 Чехия - Швеция (Матч ТВ)



Время начала трансляций - московское.