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Какой праздник 14 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник


В России и мире 14 мая 2022 года отмечается 9 праздников.

Какой праздник отмечают 14 мая

- Всемирный день перелетных птиц
Всемирный день мигрирующих птиц отмечается ежегодно с 1993 года во вторую субботу мая.

- День фрилансера
В этот день в России была создана одна из первых российских бирж фрилансеров.

- День рождения «вазелина»
В этот день в 1878 году британско-американский химик Роберт Чезбро запатентовал вазелин.

- Всемирный день справедливой торговли
Отмечается во вторую субботу мая. Цель праздника - пропаганда постулатов справедливой торговли и честное ведение бизнеса.

Какой церковный праздник отмечают 14 мая

- Еремей Запрягальник
День памяти пророка Иеремии. В народе его прозвали «Запрягальником» потому, что это время отводилось для пахоты и посева.

- Преподобного Пафнутия Боровского, игумена
День памяти святого Пафнутия, игумена Покровского монастыря.

- Преподобномучеников Афонских Евфимия, Игнатия, Акакия
День памяти 3 святых - Евфимия, Игнатия, Акакия, которые пострадали за христианскую веру на Афоне.

- Священномученика Макария, митрополита Киевского
День памяти святого Макария - Киевского митрополита, который был убит татарами в 1497 году.

- Благоверной Тамары, царицы Грузинской
День памяти царицы Грузии Тамары Великой, которая способствовала распространению христианской веры в Грузии.









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