В России и мире 14 мая 2022 года отмечается 9 праздников.
Какой праздник отмечают 14 мая
- Всемирный день перелетных птиц
Всемирный день мигрирующих птиц отмечается ежегодно с 1993 года во вторую субботу мая.
- День фрилансера
В этот день в России была создана одна из первых российских бирж фрилансеров.
- День рождения «вазелина»
В этот день в 1878 году британско-американский химик Роберт Чезбро запатентовал вазелин.
- Всемирный день справедливой торговли
Отмечается во вторую субботу мая. Цель праздника - пропаганда постулатов справедливой торговли и честное ведение бизнеса.
Какой церковный праздник отмечают 14 мая
- Еремей Запрягальник
День памяти пророка Иеремии. В народе его прозвали «Запрягальником» потому, что это время отводилось для пахоты и посева.
- Преподобного Пафнутия Боровского, игумена
День памяти святого Пафнутия, игумена Покровского монастыря.
- Преподобномучеников Афонских Евфимия, Игнатия, Акакия
День памяти 3 святых - Евфимия, Игнатия, Акакия, которые пострадали за христианскую веру на Афоне.
- Священномученика Макария, митрополита Киевского
День памяти святого Макария - Киевского митрополита, который был убит татарами в 1497 году.
- Благоверной Тамары, царицы Грузинской
День памяти царицы Грузии Тамары Великой, которая способствовала распространению христианской веры в Грузии.