В России и мире 14 мая 2022 года отмечается 9 праздников.



Какой праздник отмечают 14 мая



- Всемирный день перелетных птиц

Всемирный день мигрирующих птиц отмечается ежегодно с 1993 года во вторую субботу мая.



- День фрилансера

В этот день в России была создана одна из первых российских бирж фрилансеров.



- День рождения «вазелина»

В этот день в 1878 году британско-американский химик Роберт Чезбро запатентовал вазелин.



- Всемирный день справедливой торговли

Отмечается во вторую субботу мая. Цель праздника - пропаганда постулатов справедливой торговли и честное ведение бизнеса.



Какой церковный праздник отмечают 14 мая



- Еремей Запрягальник

День памяти пророка Иеремии. В народе его прозвали «Запрягальником» потому, что это время отводилось для пахоты и посева.



- Преподобного Пафнутия Боровского, игумена

День памяти святого Пафнутия, игумена Покровского монастыря.



- Преподобномучеников Афонских Евфимия, Игнатия, Акакия

День памяти 3 святых - Евфимия, Игнатия, Акакия, которые пострадали за христианскую веру на Афоне.



- Священномученика Макария, митрополита Киевского

День памяти святого Макария - Киевского митрополита, который был убит татарами в 1497 году.



- Благоверной Тамары, царицы Грузинской

День памяти царицы Грузии Тамары Великой, которая способствовала распространению христианской веры в Грузии.