Расписание трансляций 29-го тура РПЛ 14 мая - чемпионата России по футболу

С 13 по 15 мая в чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), пройдут матчи 29-го тура. Лидер чемпионата «Зенит» сыграет в гостях со «Спартаком», «Динамо» встретится с «Локомотивом», а ЦСКА отправится в гости к «Краснодару».



Расписание трансляций матчей 29-го тура чемпионата России по футболу



13 мая 2022, пятница



19:00 Сочи - Нижний Новгород (Матч Премьер)



14 мая 2022, суббота



14:00 Уфа - Арсенал (Матч Премьер)

16:30 Локомотив - Динамо (Матч ТВ)

16:30 Ростов - Химки (Матч Премьер)

19:00 Ахмат - Крылья Советов (Матч Премьер)



15 мая 2022, воскресенье



14:00 Урал - Рубин (Матч Премьер)

16:30 Спартак - Зенит (Матч ТВ)

19:00 Краснодар - ЦСКА (Матч ТВ)



Время начала матчей РПЛ - московское.