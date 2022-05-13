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Расписание трансляций 29-го тура РПЛ 15 мая - чемпионата России по футболу


С 13 по 15 мая в чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), пройдут матчи 29-го тура. Лидер чемпионата «Зенит» сыграет в гостях со «Спартаком», «Динамо» встретится с «Локомотивом», а ЦСКА отправится в гости к «Краснодару».

Расписание трансляций матчей 29-го тура чемпионата России по футболу

13 мая 2022, пятница

19:00 Сочи - Нижний Новгород (Матч Премьер)

14 мая 2022, суббота

14:00 Уфа - Арсенал (Матч Премьер)
16:30 Локомотив - Динамо (Матч ТВ)
16:30 Ростов - Химки (Матч Премьер)
19:00 Ахмат - Крылья Советов (Матч Премьер)

15 мая 2022, воскресенье

14:00 Урал - Рубин (Матч Премьер)
16:30 Спартак - Зенит (Матч ТВ)
19:00 Краснодар - ЦСКА (Матч ТВ)

Время начала матчей РПЛ - московское.









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