Самые смешные анекдоты дня - 13 мая 2023 года

Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 13 мая 2023 года.



Разговаривают два мужика и один другому жалуется - вот, мол, так и так, жена замучила, сволочь такая, все пилит и пилит. Друг отвечает:

- Да ладно тебе, главное, чтобы в постели гармония была.

- Ну здесь у меня все нормально, гармония полная - она не хочет, а мне и не надо.



Купил коту кошачью обувь. Не удержался, с огромным удовольствием нассал туда прямо в магазине.



В супермаркете постоянно вижу в продуктовых тележках у покупателей детей, но так ни разу и не смог найти отдел, где они их берут.