Какой праздник 15 мая 2022 года. Какой церковный праздник

В России и мире 15 мая 2022 года отмечается 9 праздников.



Какой праздник отмечают 15 мая



- Международный день семей

Праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году.



- Международный день климата

В этот день проходит высадка деревьев, кустарников, сбор мусора.



- Всемирный день памяти жертв СПИДа

Отмечается ежегодно с 1983 года в третье воскресенье мая.



- День московского метрополитена

В этот день в 1935 году в Москве открыли первую линию метро, которая протянулась на 11,5 км.



- Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести

День отказника был учрежден в 1981 году в Копенгагене. В этот день в 1997 году парламент ФРГ реабилитировал людей, которые отказались от службы в Вермахте по убеждениям.



Какой церковный праздник отмечают 15 мая



- Борис и Глеб Сеятели

Перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса и Глеба. В народе праздник прозвали «Сеятелем», поскольку с этого дня начинали сеять тыкву и огурцы.



- Святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского

День памяти святого Афанасия, автор многих духовных сочинений.



- Святителя Афанасия Сидящего, патриарха Цареградского, Лубенского чудотворца

День памяти святого Афанасия - Митрополита Солунской Церкви, Патриарха Константинопольского.



- Благоверного и равноапостольного царя Бориса

День памяти царя Бориса (во Святом Крещении Михаила), который благоприятствовал распространению христианства в Болгарии.



















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