В России и мире 15 мая 2022 года отмечается 9 праздников.
Какой праздник отмечают 15 мая
- Международный день семей
Праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году.
- Международный день климата
В этот день проходит высадка деревьев, кустарников, сбор мусора.
- Всемирный день памяти жертв СПИДа
Отмечается ежегодно с 1983 года в третье воскресенье мая.
- День московского метрополитена
В этот день в 1935 году в Москве открыли первую линию метро, которая протянулась на 11,5 км.
- Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести
День отказника был учрежден в 1981 году в Копенгагене. В этот день в 1997 году парламент ФРГ реабилитировал людей, которые отказались от службы в Вермахте по убеждениям.
Какой церковный праздник отмечают 15 мая
- Борис и Глеб Сеятели
Перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса и Глеба. В народе праздник прозвали «Сеятелем», поскольку с этого дня начинали сеять тыкву и огурцы.
- Святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского
День памяти святого Афанасия, автор многих духовных сочинений.
- Святителя Афанасия Сидящего, патриарха Цареградского, Лубенского чудотворца
День памяти святого Афанасия - Митрополита Солунской Церкви, Патриарха Константинопольского.
- Благоверного и равноапостольного царя Бориса
День памяти царя Бориса (во Святом Крещении Михаила), который благоприятствовал распространению христианства в Болгарии.