Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 14 мая 2022 года.



Диктор теленовостей:

- А теперь новости культуры: вчера был застрелен директор филармонии...



В лесу мальчик собирает грибы. Лесник с улыбкой наблюдает за ним, потом подходит и говорит:

- В таком возрасте ты уже знаешь, какие грибы съедобные, а какие ядовитые?

- Да... Вот видите, в этой корзине для еды, а в этой - для продажи.



- Мои сильные стороны — настойчивость, граничащая с агрессивностью, умение контролировать ситуацию...

- Погодите, я же еще не спрашивал вас об этом.

- Заткнись и слушай дальше.