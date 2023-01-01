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Самые смешные анекдоты дня - 14 мая 2023 года



Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 14 мая 2023 года.

Диктор теленовостей:
- А теперь новости культуры: вчера был застрелен директор филармонии...

В лесу мальчик собирает грибы. Лесник с улыбкой наблюдает за ним, потом подходит и говорит:
- В таком возрасте ты уже знаешь, какие грибы съедобные, а какие ядовитые?
- Да... Вот видите, в этой корзине для еды, а в этой - для продажи.

- Мои сильные стороны — настойчивость, граничащая с агрессивностью, умение контролировать ситуацию...
- Погодите, я же еще не спрашивал вас об этом.
- Заткнись и слушай дальше.









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