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Какой праздник 16 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник


В России и мире 16 мая 2022 года отмечается 5 праздников.

Какой праздник отмечают 16 мая

- Международный день мирного сосуществования
Отмечается с 2018 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Цель - поощрение мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности людей Земли.

- День биографов
В этот день в 1763 году английский филолог и литературный критик Сэмюэл Джонсон и его биограф, шотландский писатель Джеймс Босуэлл, договорились о написании мемуаров.

- Международный день света
Учрежден ЮНЕСКО в ноябре 2017 года и приурочен к первому успешному применению лазера 16 мая в 1960 года физиком и инженером Теодором Майманом.

Какой церковный праздник отмечают 16 мая

- Мавра Рассадница
День памяти святой мученицы Мавры и ее супруга – мученика Тимофея. Народное название «Рассадница» праздник получил за то, что 16 мая считается благоприятным для высадки в открытый грунт рассады капусты.

- Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского
День памяти святого Феодосия - игумена Киево-Печерского монастыря, который стал родоначальником монашества на Руси.









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