В России и мире 16 мая 2022 года отмечается 5 праздников.



Какой праздник отмечают 16 мая



- Международный день мирного сосуществования

Отмечается с 2018 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Цель - поощрение мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности людей Земли.



- День биографов

В этот день в 1763 году английский филолог и литературный критик Сэмюэл Джонсон и его биограф, шотландский писатель Джеймс Босуэлл, договорились о написании мемуаров.



- Международный день света

Учрежден ЮНЕСКО в ноябре 2017 года и приурочен к первому успешному применению лазера 16 мая в 1960 года физиком и инженером Теодором Майманом.



Какой церковный праздник отмечают 16 мая



- Мавра Рассадница

День памяти святой мученицы Мавры и ее супруга – мученика Тимофея. Народное название «Рассадница» праздник получил за то, что 16 мая считается благоприятным для высадки в открытый грунт рассады капусты.



- Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского

День памяти святого Феодосия - игумена Киево-Печерского монастыря, который стал родоначальником монашества на Руси.