Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Гороскоп на 16 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...


Гороскоп на 16 мая 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.

Точный гороскоп на сегодня 16 мая 2022 года

Овен

Вставайте пораньше и беритесь за что-то невыполнимое. Возможно, в чем-то вас настигнет неудача, но не стоит расстраиваться – проблемы будут незначительными. Не давайте другим манипулировать вами и делайте только то, что нравится вам.

Телец

Смотрите сегодня по сторонам. Возможно, кто-то в этот день захочет вас обмануть – если чувствуете ложь, уходите подальше от разговора и собеседника. Не бойтесь доверить кому-то свою тайну - это точно поможет почувствовать себя лучше.

Близнецы

Сегодня займитесь теми делами, которые уже давно откладывали в долгий ящик. Также полезно взяться за то, что кажется вам невероятно сложным – в этот день у вас получится все.

Рак

Мелкие дела сегодня будут сбивать ваш рабочий настрой – они то и дело будут возникать в самый неподходящий момент. Многие в этот день будут давить на вас, и очень важно дать отпор, не поддаваться на манипуляции.

Лев

Если сегодня что-то идет не по плану и серьезно буксует, значит это не ваше и лучше от этого отказаться. Решать что-то в этот день – плохая идея. Ведь сейчас все будет казаться вам недосягаемым и сложным.

Дева

Следите за словами - вы можете рассказать кому-то чей-то секрет, и в будущем это обернется вам боком. Полезно послушать чужое мнение, а уже потом решать что-то. Вполне возможно, что вы поняли человека неправильно.

Весы

В этот день вы можете почувствовать, что в вашей жизни слишком мало ярких моментов. И сейчас вы можете наверстать упущенное. Можно созвониться с друзьями, познакомиться с кем-то в интернете или обучиться чему-то новому.

Скорпион

Лучшее время для сложных и срочных дел - первая половина дня. Так что вставайте пораньше, чтобы поработать в тишине и спокойствии. В этот день стоит быть осторожнее со словами – можете очень быстро расстроить и даже оскорбить собеседника.

Козерог

За самые сложные задачи нужно браться в первой половине дня, а вторую посвятить отдыху. Эмоции заглушат голос разума и логику, так что от переговоров и серьезных дел в этот день лучше держаться подальше.

Стрелец

Старайтесь сегодня больше знакомиться - вам может повезти и вы найдете ответственного партнера, единомышленника. Если что-то в ваших планах идет не так, значит стоит от этого отказаться.

Водолей

Кто-то в этот день может обмануть вас, и чтобы этого не произошло, сверяйте факты, не верьте на слово. Далеко не все пойдет по плану, но не стоит расстраиваться – некоторые дела вы сможете отложить на завтра.

Рыбы

Сегодня близкие будут разжигать конфликты, и чтобы лишний раз не ругаться, проводите дома меньше времени. И не давайте кому-либо сесть вам на шею – потом не сможете сбросить.









  • Гороскоп на 15 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен.. ...
  • Гороскоп на 13 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен.. ...
  • Гороскоп на 12 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен.. ...
  • Гороскоп на 11 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен.. ...
  • Гороскоп на 7 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    •




    Расписание Чемпионата мира по хоккею 2022. Результаты матчей ЧМ-2022 15 мая

    Чемпионат мира по хоккею 2022

    85-й чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд состоится с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. В турнире примут участие 16 сильнейших команд.

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Стэнли 15 мая

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Лига чемпионов УЕФА 2021/22. Финал. «Ливерпуль» - «Реал» 28 мая

    Лига чемпионов УЕФА 2022, финал, Ливерпуль, Реал

    28 мая в Париже пройдет решающий матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. В игре, которая определит сильнейшего на европейском континенте, сыграют «Ливерпуль» и «Реал».











    Где находится Белгород на карте России, карта Белгородской области, поселок Середа
    Где находится Херсон на карте Украины, карта Херсона
    Самые смешные анекдоты дня - 15 мая 2022 года
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 15 мая 2022 года
    Погода в Москве на 16 мая 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Гороскоп на 16 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Какой праздник 16 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    15 мая 2022 - какой знак зодиака
    Курс евро ЦБ РФ на 15 мая 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 15 мая 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru