Гороскоп на 16 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...

Гороскоп на 16 мая 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.



Точный гороскоп на сегодня 16 мая 2022 года



Овен



Вставайте пораньше и беритесь за что-то невыполнимое. Возможно, в чем-то вас настигнет неудача, но не стоит расстраиваться – проблемы будут незначительными. Не давайте другим манипулировать вами и делайте только то, что нравится вам.



Телец



Смотрите сегодня по сторонам. Возможно, кто-то в этот день захочет вас обмануть – если чувствуете ложь, уходите подальше от разговора и собеседника. Не бойтесь доверить кому-то свою тайну - это точно поможет почувствовать себя лучше.



Близнецы



Сегодня займитесь теми делами, которые уже давно откладывали в долгий ящик. Также полезно взяться за то, что кажется вам невероятно сложным – в этот день у вас получится все.



Рак



Мелкие дела сегодня будут сбивать ваш рабочий настрой – они то и дело будут возникать в самый неподходящий момент. Многие в этот день будут давить на вас, и очень важно дать отпор, не поддаваться на манипуляции.



Лев



Если сегодня что-то идет не по плану и серьезно буксует, значит это не ваше и лучше от этого отказаться. Решать что-то в этот день – плохая идея. Ведь сейчас все будет казаться вам недосягаемым и сложным.



Дева



Следите за словами - вы можете рассказать кому-то чей-то секрет, и в будущем это обернется вам боком. Полезно послушать чужое мнение, а уже потом решать что-то. Вполне возможно, что вы поняли человека неправильно.



Весы



В этот день вы можете почувствовать, что в вашей жизни слишком мало ярких моментов. И сейчас вы можете наверстать упущенное. Можно созвониться с друзьями, познакомиться с кем-то в интернете или обучиться чему-то новому.



Скорпион



Лучшее время для сложных и срочных дел - первая половина дня. Так что вставайте пораньше, чтобы поработать в тишине и спокойствии. В этот день стоит быть осторожнее со словами – можете очень быстро расстроить и даже оскорбить собеседника.



Козерог



За самые сложные задачи нужно браться в первой половине дня, а вторую посвятить отдыху. Эмоции заглушат голос разума и логику, так что от переговоров и серьезных дел в этот день лучше держаться подальше.



Стрелец



Старайтесь сегодня больше знакомиться - вам может повезти и вы найдете ответственного партнера, единомышленника. Если что-то в ваших планах идет не так, значит стоит от этого отказаться.



Водолей



Кто-то в этот день может обмануть вас, и чтобы этого не произошло, сверяйте факты, не верьте на слово. Далеко не все пойдет по плану, но не стоит расстраиваться – некоторые дела вы сможете отложить на завтра.



Рыбы



Сегодня близкие будут разжигать конфликты, и чтобы лишний раз не ругаться, проводите дома меньше времени. И не давайте кому-либо сесть вам на шею – потом не сможете сбросить.



















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