Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Самые смешные анекдоты дня - 15 мая 2022 года


Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 15 мая 2022 года.

- Семен Маркович, шо мне делать? Моя Сарочка хочет от меня секса каждый день. А я таки в возрасте…
- А шо я вам говорил, Наум Аронович - не берите в жены молоденькую и страшненькую. Никто вам с нею не поможет...

Муж и жена поругались и не разговаривают. Через некоторое время она решила помириться и говорит:
- Ладно, ладно, не дуйся, мы с тобой оба виноваты.
Немного помолчала и добавила:
- Особенно ты!

- Мужчины, я дико извиняюсь... Вы не подскажете, что я делаю сегодня вечером?









  • Самые смешные анекдоты дня - 13 мая 2022 года
  • Самые смешные анекдоты дня - 7 мая 2022 года
  • Самые смешные анекдоты дня - 18 апреля 2022 года
  • Самые смешные анекдоты дня - 14 апреля 2022 года
  • Самые смешные анекдоты дня - 1 апреля 2022 года
    •




    Расписание Чемпионата мира по хоккею 2022. Результаты матчей ЧМ-2022 15 мая

    Чемпионат мира по хоккею 2022

    85-й чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд состоится с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. В турнире примут участие 16 сильнейших команд.

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Стэнли 15 мая

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Лига чемпионов УЕФА 2021/22. Финал. «Ливерпуль» - «Реал» 28 мая

    Лига чемпионов УЕФА 2022, финал, Ливерпуль, Реал

    28 мая в Париже пройдет решающий матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. В игре, которая определит сильнейшего на европейском континенте, сыграют «Ливерпуль» и «Реал».











    Где находится Белгород на карте России, карта Белгородской области, поселок Середа
    Где находится Херсон на карте Украины, карта Херсона
    Самые смешные анекдоты дня - 15 мая 2022 года
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 15 мая 2022 года
    Погода в Москве на 16 мая 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Гороскоп на 16 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Какой праздник 16 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    15 мая 2022 - какой знак зодиака
    Курс евро ЦБ РФ на 15 мая 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 15 мая 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru