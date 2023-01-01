Самые смешные анекдоты дня - 15 мая 2023 года

Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 15 мая 2023 года.



- Семен Маркович, шо мне делать? Моя Сарочка хочет от меня секса каждый день. А я таки в возрасте…

- А шо я вам говорил, Наум Аронович - не берите в жены молоденькую и страшненькую. Никто вам с нею не поможет...



Муж и жена поругались и не разговаривают. Через некоторое время она решила помириться и говорит:

- Ладно, ладно, не дуйся, мы с тобой оба виноваты.

Немного помолчала и добавила:

- Особенно ты!



- Мужчины, я дико извиняюсь... Вы не подскажете, что я делаю сегодня вечером?