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Где находится Белгород на карте России, карта Белгородской области, село Солохи


Белгород на карте России

Карта Белгородской области, село Солохи

Солохи - село в Белгородской области с населением 638 человек.

Карта Белгородской области, село Солохи

Карта Белгородской области, поселок Середа

Середа - село в Шебекинском районе Белгородской области с населением 327 человек.

Карта Белгородской области, поселок Середа

Карта Белгорода

Карта Белгорода

Белгород расположен на юге средней полосы европейской части России, административный центр Белгородской области.

Краткая справка

Основан: 1596 год.

Население: 391 тыс. человек.

Расстояние до Харькова по трассе - 86 км.

Расстояние до Москвы по трассе - 680 км.









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