Карта Белгородской области, село Солохи
Солохи - село в Белгородской области с населением 638 человек.
Карта Белгородской области, поселок Середа
Середа - село в Шебекинском районе Белгородской области с населением 327 человек.
Карта Белгорода
Белгород расположен на юге средней полосы европейской части России, административный центр Белгородской области.
Краткая справка
Основан: 1596 год.
Население: 391 тыс. человек.
Расстояние до Харькова по трассе - 86 км.
Расстояние до Москвы по трассе - 680 км.