



Карта Белгородской области, село Солохи



Солохи - село в Белгородской области с населением 638 человек.







Карта Белгородской области, поселок Середа



Середа - село в Шебекинском районе Белгородской области с населением 327 человек.







Карта Белгорода







Белгород расположен на юге средней полосы европейской части России, административный центр Белгородской области.



Краткая справка



Основан: 1596 год.



Население: 391 тыс. человек.



Расстояние до Харькова по трассе - 86 км.



Расстояние до Москвы по трассе - 680 км.