В России и мире 17 мая 2022 года отмечается 6 праздников.



Какой праздник отмечают 17 мая



- Всемирный день электросвязи и информационного общества

Праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2006 году и приурочен к основанию Международного Телеграфного Союза

17 мая 1865 года.



- День рождения Интернета

В этот день в 1991 году утвердили стандарт для страниц Всемирной паутины WWW.



День пульмонолога

Праздник отмечается с 1997 года. Пульмонолог исследует функционирование, анатомию, физиологию легких.



Какой церковный праздник отмечают 17 мая



- Пелагея Заступница

День памяти страстотерпицы Пелагии Тарсийской, девы. Народное название «Заступница» праздник получил за то, что

Святую Пелагею почитают как покровительницу и защитницу невинных девушек и птиц.



- День памяти Старорусской иконы Божией Матери

В этот день в 1768 году копия иконы была привезена из Тихвина в Старую Руссу, где она находилась до 1655 года.



- Преподобных Никиты (Нифонта), Кирилла, Никифора, Климента, Исаакия, братьев Алфановых (Сокольницких) в Новгороде

День памяти святых - 5 братьев Алфановых, основателей новгородского Сокольницкого монастыря.