Фото завода АзовстальМеталлургический комбинат «Азовсталь» расположен в Мариуполе на берегу Азовского моря в устье реки Кальмиус. Краткая справка Год основания - 1933. Число работников - 10 260 человек.
В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 24 команды.
В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.
В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.
В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.
28 мая в Париже пройдет решающий матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. В игре, которая определит сильнейшего на европейском континенте, сыграют «Ливерпуль» и «Реал».