Американская компания McDonald's 16 мая 2022 года объявила об уходе из России. Ранее, 14 марта, компания закрыла свои рестораны быстрого питания на территории Российской Федерации.



Сообщается, что компания намерена продать точки питания местному покупателю, при этом будет запрещено использование названия, логотипа, брендинга и меню.



Справка о McDonald's



Когда основана компания - в 1940 году.



Где находится штаб-квартира - пригород Чикаго Оук-Брук.



Всего ресторанов в мире - 39,19 тыс.



Когда открылся первый McDonald's в России - 31 января 1990 года.



Первый ресторан в России - на Пушкинской площади в Москве.



Самый посещаемый Макдоналдс в мире - на Пушкинской площади в Москве.



Количество ресторанов в России - 850 (10-е место в мире).



Количество работающих в России - более 65 000 человек.