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Какой праздник 18 мая 2022 года. Какой церковный праздник


В России и мире 18 мая 2022 года отмечается 6 праздников.

Какой праздник 18 мая

- День Балтийского флота ВМФ России
Праздник учрежден в декабре 1995 года и приурочен к победе русской флотилии 18 мая 1703 года в сражении со шведами. В результате Россия получила выход в Финский залив.

- Международный день музеев
Учрежден в 1977 году на генеральной конференции Международного совета музеев. Главная традиция - проведение фестиваля «Ночь музеев» в ближайшие к 18 мая выходные. В этот году акция пройдет 21 мая.

Какой церковный праздник 18 мая

- Преполовение
Середина между Пасхой и Троицей, отмечается на 25-й день после Пасхи. В этот день совершаются обряды для хорошего урожая и здоровья. В этот день нельзя прясть, вязать, шить и вышивать.

- Арина Капустница (Рассадница)
День памяти великой мученицы Ирины Македонской. Народное название «Капустница» и «Рассадница» праздник получил за то, что в эти дни начинали высаживать рассаду капусты.

- День памяти Иконы Божьей Матери «Неупиваемая Чаша»
Молящиеся перед иконой могут получить исцеление от болезней, в том числе от алкоголизма и наркомании.

- Обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского
Игумен Иаков жил в 14 веке и обитал в месте под названием Железный Борок, отчего и получил свое прозвище.









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