Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 17 мая 2022 года.



Приятели разговаривают:

- Моя теща вчера ходила на выставку змей.

- И что?

- Вернулась с медалью.



В ресторане итальянец заказывает курицу с гарниром. Ему приносят.

Через пару минут он зовет официанта и говорит ему:

- Вы не могли бы прожарить курицу получше?

- А что случилось?...

- Она съела весь мой гарнир.



Старичок-пенсионер смотрит передачу «В мире животных». На экране схватились два таракана, поодаль стоит тараканиха. Наконец один таракан забодал другого, подбежал к тараканихе и отымел ее. Старичок выключает телевизор и сокрушенно качает головой:

- Вот везде теперь так: насилие и секс, секс и насилие.