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Самые смешные анекдоты дня - 17 мая 2023 года



Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 17 мая 2023 года.

Приятели разговаривают:
- Моя теща вчера ходила на выставку змей.
- И что?
- Вернулась с медалью.

В ресторане итальянец заказывает курицу с гарниром. Ему приносят.
Через пару минут он зовет официанта и говорит ему:
- Вы не могли бы прожарить курицу получше?
- А что случилось?...
- Она съела весь мой гарнир.

Старичок-пенсионер смотрит передачу «В мире животных». На экране схватились два таракана, поодаль стоит тараканиха. Наконец один таракан забодал другого, подбежал к тараканихе и отымел ее. Старичок выключает телевизор и сокрушенно качает головой:
- Вот везде теперь так: насилие и секс, секс и насилие.









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