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Лунный посевной календарь садовода и огородника на май 2022 года


Удобный календарь огородника и садовода на пятый месяц года - благоприятные дни для посадок семян, саженцев и цветов на май 2022 года.

Благоприятные дни для посева семян в мае 2022 года

Огурцы - 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28

Корнеплоды - 1, 2, 5, 6, 7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28

Томаты (помидоры) - 1, 2, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28

Перец, баклажаны - 1, 2, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28

Капуста - 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28

Чеснок - 1, 2, 15, 17, 18, 19, 20, 27, 28

Лук - 1, 2, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28

Разная зелень - 1, 2, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28

Благоприятные дни для посадки саженцев в мае 2022 года

Плодовые деревья - 1, 2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28

Виноград - 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24

Крыжовник, смородина - 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28

Малина, ежевика - 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24

Земляника, клубника - 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24

Благоприятные дни для посева и посадки цветов в мае 2022 года

Однолетние цветы - 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24

Двулетние и многолетние цветы - 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28

Луковичные и клубневые цветы - 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28

Благоприятные дни для черенкования в мае 2022 года

Виноград, крыжовник, смородина - 10,11, 12, 13, 14, 17, 18, 23, 24









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