



Карта Львовской области







Карта Львова







Львов - город на западе Украины. Впервые упоминается как столица Галицко-Волынского княжества.



Краткая справка



Основан - в 1256 году.



Население - 717 тыс. человек.



Расстояние до Киева по трассе - 551 км.

