Карта Львовской областиКарта ЛьвоваЛьвов - город на западе Украины. Впервые упоминается как столица Галицко-Волынского княжества. Краткая справка Основан - в 1256 году. Население - 717 тыс. человек. Расстояние до Киева по трассе - 551 км.
Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.
В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.
В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.
31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
Накануне завершился чемпионат мира по хоккею, который принимали финские города Хельсинки и Тампере.