В России и мире 19 мая 2022 года отмечается 8 праздников.
Какой праздник отмечают 19 мая
- День пионерии
В 2022 году пионерская организация справляет 100 годовщину. В этот день в 1922 году на всероссийской конференции комсомола было принято решение о создании пионерских отрядов.
- День фармацевтического работника в России
Праздник учрежден Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2021 года. В этот день в 1581 году открылась первая на Руси аптека.
- День подразделений служебно-боевой подготовки МВД РФ
В этот день в 1969 году Министром внутренних дел СССР был подписан приказ, который положил основу современной профессиональной подготовки личного состава.
- День русской печи
Неофициальный народный праздник отмечают в честь одного из самых известных символов русской культуры.
Какой церковный праздник отмечают 19 мая
- Иов Горошник
День памяти праведного Иова Многострадального. «Горошником» в народе праздник назвали потому, что в этот день принято сажать горох.
- Преподобного Михея Радонежского
День памяти святого Михея - одного из первых учеников Сергия Радонежского, который видел явление Пресвятой Богородицы.
- Мученика Варвара Луканского
День памяти святого Варвара, который долгое время был разбойником, но грехи которого были прощены Господом.
- Мученика Вукашина Ясеновацкого
День памяти святого Вукашина, который был убит в 1943 году в Ясеновацком концлагере для сербов.