19 мая 2022 года в России и мире отмечается 8 праздников.



Какой церковный праздник отмечают 19 мая



- Иов Горошник

День памяти праведного Иова Многострадального. «Горошником» в народе праздник назвали потому, что в этот день принято сажать горох.



- Преподобного Михея Радонежского

День памяти святого Михея - одного из первых учеников Сергия Радонежского, который видел явление Пресвятой Богородицы.



- Мученика Варвара Луканского

День памяти святого Варвара, который долгое время был разбойником, но грехи которого были прощены Господом.



- Мученика Вукашина Ясеновацкого

День памяти святого Вукашина, который был убит в 1943 году в Ясеновацком концлагере для сербов.



Какой праздник отмечают 19 мая



- День пионерии

В 2022 году пионерская организация справляет 100 годовщину. В этот день в 1922 году на всероссийской конференции комсомола было принято решение о создании пионерских отрядов.



- День фармацевтического работника в России

Праздник учрежден Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2021 года. В этот день в 1581 году открылась первая на Руси аптека.



- День подразделений служебно-боевой подготовки МВД РФ

В этот день в 1969 году Министром внутренних дел СССР был подписан приказ, который положил основу современной профессиональной подготовки личного состава.



- День русской печи

Неофициальный народный праздник отмечают в честь одного из самых известных символов русской культуры.

