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Какой праздник 19 мая 2022 года. Какой церковный праздник


19 мая 2022 года в России и мире отмечается 8 праздников.

Какой церковный праздник отмечают 19 мая

- Иов Горошник
День памяти праведного Иова Многострадального. «Горошником» в народе праздник назвали потому, что в этот день принято сажать горох.

- Преподобного Михея Радонежского
День памяти святого Михея - одного из первых учеников Сергия Радонежского, который видел явление Пресвятой Богородицы.

- Мученика Варвара Луканского
День памяти святого Варвара, который долгое время был разбойником, но грехи которого были прощены Господом.

- Мученика Вукашина Ясеновацкого
День памяти святого Вукашина, который был убит в 1943 году в Ясеновацком концлагере для сербов.

Какой праздник отмечают 19 мая

- День пионерии
В 2022 году пионерская организация справляет 100 годовщину. В этот день в 1922 году на всероссийской конференции комсомола было принято решение о создании пионерских отрядов.

- День фармацевтического работника в России
Праздник учрежден Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2021 года. В этот день в 1581 году открылась первая на Руси аптека.

- День подразделений служебно-боевой подготовки МВД РФ
В этот день в 1969 году Министром внутренних дел СССР был подписан приказ, который положил основу современной профессиональной подготовки личного состава.

- День русской печи
Неофициальный народный праздник отмечают в честь одного из самых известных символов русской культуры.









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