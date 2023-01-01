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Самые смешные анекдоты дня - 18 мая 2023 года



Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 18 мая 2023 года.

Бабка деду:
- Дети звонили, извинялись, что летом не помогли с огородом. Просят что-нибудь передать.
Дед:
- Передай им привет!

- На днях я увидел голого мужика, бегущего по снегу возле своего дома, и я спросил его, почему он бегает голым в мороз. А он мне ответил, что я сегодня слишком рано пришел с работы...

Две студентки снимали квартиру и решили поставить москитные сетки на окна, чтобы никто не залетел. Но, к сожалению, им обеим они не помогли.









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