Самые смешные анекдоты дня - 18 мая 2023 года

Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 18 мая 2023 года.



Бабка деду:

- Дети звонили, извинялись, что летом не помогли с огородом. Просят что-нибудь передать.

Дед:

- Передай им привет!



- На днях я увидел голого мужика, бегущего по снегу возле своего дома, и я спросил его, почему он бегает голым в мороз. А он мне ответил, что я сегодня слишком рано пришел с работы...



Две студентки снимали квартиру и решили поставить москитные сетки на окна, чтобы никто не залетел. Но, к сожалению, им обеим они не помогли.