Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Какой праздник 20 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник


Сегодня, 20 мая 2022 года, в России и мире отмечается 9 праздников.

Какой праздник отмечают 20 мая

- Всемирный день врача-травматолога
Неофициальный профессиональный праздник травматологов, а также хирургов, ортопедов, медбратьев, медсестер и производителей ортопедического и иного оборудования.

- Всемирный день метрологии
Учрежден в 1999 году Международным Комитетом мер и весов и приурочен к подписанию Метрической конвенции 20 мая 1875 года.

- День Волги
Впервые праздник прошел в 2008 году в Нижнем Новгороде. День Волги отмечают все поволжские регионы России.

- Всемирный день пчел
Праздник учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2017 года и приурочен к дню рождения основоположника современного пчеловодства словенского художника и пасечника Антона Янши.

- Купальница
Народный праздник. На Руси в этот день прогоняли коней по реке и окатывали их с головы до копыт несколькими ведрами речной воды.

День рождения джинсов
В этот день в 1873 году компания Levi Strauss & Co получила патент на пошив джинсов.

Какой церковный праздник отмечают 20 мая

- Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме
Событие произошло в мае 351 года, в дни Святой Пятидесятницы над святой горой Голгофой, где был распят Иисус.

- Мученика Акакия, сотника
День памяти сотника Мартисийского полка Акакия, который был предан жестоким мукам за веру в Христа.

- Преподобного Нила Сорского
День памяти святого Нила, который долгое время обитал на реке Сора в Вологодской земле и был основоположником скитничества на Руси.









  • Какой праздник 19 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
  • Какой праздник 3 мая 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 2 апреля 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 28 марта 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 15 марта 2022 года. Какой церковный праздник
    •




    Расписание трансляций Чемпионата мира по хоккею 2022 по каналам ТВ на 19 мая

    Чемпионат мира по хоккею 2022

    85-й чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд состоится с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. В турнире примут участие 16 сильнейших команд.

    «Айнтрахт» - победитель Лиги Европы по футболу 2021/2022

    Расписание плей-офф Лиги Европы 2022

    В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2021/2022 принимали участие 24 команды.

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Стэнли на 19 мая

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

    Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли

    В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.

    Формула-1. Календарь этапов гран-при в сезоне 2022. Гран-при Испании

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.









    Гороскоп на 20 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Погода в Москве на 20 мая 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Где находится Курск на карте России, карта Курской области, село Алексеевка
    Где находится поселок Теткино на карте Курской области
    Самые смешные анекдоты дня - 19 мая 2022 года
    Какой праздник 20 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 19 мая 2022 года
    19 мая 2022 - какой знак зодиака
    Где находится Константиновка на карте Украины, Константиновка на карте Донецкой области
    Курс евро ЦБ РФ на 19 мая 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru