Сегодня, 20 мая 2022 года, в России и мире отмечается 9 праздников.
Какой праздник отмечают 20 мая
- Всемирный день врача-травматолога
Неофициальный профессиональный праздник травматологов, а также хирургов, ортопедов, медбратьев, медсестер и производителей ортопедического и иного оборудования.
- Всемирный день метрологии
Учрежден в 1999 году Международным Комитетом мер и весов и приурочен к подписанию Метрической конвенции 20 мая 1875 года.
- День Волги
Впервые праздник прошел в 2008 году в Нижнем Новгороде. День Волги отмечают все поволжские регионы России.
- Всемирный день пчел
Праздник учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2017 года и приурочен к дню рождения основоположника современного пчеловодства словенского художника и пасечника Антона Янши.
- Купальница
Народный праздник. На Руси в этот день прогоняли коней по реке и окатывали их с головы до копыт несколькими ведрами речной воды.
День рождения джинсов
В этот день в 1873 году компания Levi Strauss & Co получила патент на пошив джинсов.
Какой церковный праздник отмечают 20 мая
- Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме
Событие произошло в мае 351 года, в дни Святой Пятидесятницы над святой горой Голгофой, где был распят Иисус.
- Мученика Акакия, сотника
День памяти сотника Мартисийского полка Акакия, который был предан жестоким мукам за веру в Христа.
- Преподобного Нила Сорского
День памяти святого Нила, который долгое время обитал на реке Сора в Вологодской земле и был основоположником скитничества на Руси.