Какой праздник 20 мая 2022 года. Какой церковный праздник

В России и мире 20 мая 2022 года отмечается 9 праздников.



Какой праздник отмечают 20 мая



- Всемирный день врача-травматолога

Неофициальный профессиональный праздник травматологов, а также хирургов, ортопедов, медбратьев, медсестер и производителей ортопедического и иного оборудования.



- Всемирный день метрологии

Учрежден в 1999 году Международным Комитетом мер и весов и приурочен к подписанию Метрической конвенции 20 мая 1875 года.



- День Волги

Впервые праздник прошел в 2008 году в Нижнем Новгороде. День Волги отмечают все поволжские регионы России.



- Всемирный день пчел

Праздник учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2017 года и приурочен к дню рождения основоположника современного пчеловодства словенского художника и пасечника Антона Янши.



- Купальница

Народный праздник. На Руси в этот день прогоняли коней по реке и окатывали их с головы до копыт несколькими ведрами речной воды.



День рождения джинсов

В этот день в 1873 году компания Levi Strauss & Co получила патент на пошив джинсов.



Какой церковный праздник отмечают 20 мая



- Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме

Событие произошло в мае 351 года, в дни Святой Пятидесятницы над святой горой Голгофой, где был распят Иисус.



- Мученика Акакия, сотника

День памяти сотника Мартисийского полка Акакия, который был предан жестоким мукам за веру в Христа.



- Преподобного Нила Сорского

День памяти святого Нила, который долгое время обитал на реке Сора в Вологодской земле и был основоположником скитничества на Руси.



















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