Сегодня, 20 мая 2022 года, в России и мире отмечается 6 праздников.



Какой сегодня отмечают праздник



- Всемирный день врача-травматолога

Неофициальный профессиональный праздник травматологов, а также хирургов, ортопедов, медбратьев, медсестер и производителей ортопедического и иного оборудования.



- Всемирный день метрологии

Учрежден в 1999 году Международным Комитетом мер и весов и приурочен к подписанию Метрической конвенции 20 мая 1875 года.



- День Волги

Впервые праздник прошел в 2008 году в Нижнем Новгороде. День Волги отмечают все поволжские регионы России.



- Всемирный день пчел

Праздник учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2017 года и приурочен к дню рождения основоположника современного пчеловодства словенского художника и пасечника Антона Янши.



- Купальница

Народный праздник. На Руси в этот день прогоняли коней по реке и окатывали их с головы до копыт несколькими ведрами речной воды.



День рождения джинсов

В этот день в 1873 году компания Levi Strauss & Co получила патент на пошив джинсов.

