Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 19 мая 2022 года.



Отец моет посуду, маленький сын спрашивает:

- Папа, а сколько уже лет ты работаешь у мамы?..



Жена приходит домой и говорит мужу:

- Знаешь, Вась, мне сегодня так повезло! Подхожу к мусоропроводу, а там пара туфель стоит. Такие красивые! Я померила - мой размер.

Муж:

- Да-а-а, и правда повезло.

Через пару дней жена опять рассказывает:

- Слушай, захожу в подъезд, а там шуба норковая висит. Померила - мой размер.

Муж со вздохом:

- Да, тебе везет. А мне вот почему-то нет. Представляешь, достаю вчера трусы из-под подушки - не мой размер!



Каслинский завод чугунного литья приступил к выпуску детских игрушек.

- С этой игрушкой вы всегда найдете ребенка там, где его оставили...