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Самые смешные анекдоты дня - 19 мая 2023 года



Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 19 мая 2023 года.

Отец моет посуду, маленький сын спрашивает:
- Папа, а сколько уже лет ты работаешь у мамы?..

Жена приходит домой и говорит мужу:
- Знаешь, Вась, мне сегодня так повезло! Подхожу к мусоропроводу, а там пара туфель стоит. Такие красивые! Я померила - мой размер.
Муж:
- Да-а-а, и правда повезло.
Через пару дней жена опять рассказывает:
- Слушай, захожу в подъезд, а там шуба норковая висит. Померила - мой размер.
Муж со вздохом:
- Да, тебе везет. А мне вот почему-то нет. Представляешь, достаю вчера трусы из-под подушки - не мой размер!

Каслинский завод чугунного литья приступил к выпуску детских игрушек.
- С этой игрушкой вы всегда найдете ребенка там, где его оставили...









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