Карта Курской области, поселок Теткино Поселок городского типа Теткино расположен в Глушковском районе Курской области России. Краткая справка Основан - в 1650 году. Население - 3 235 человек. Расстояние до Курска по трассе - 183 км.
85-й чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд состоится с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. В турнире примут участие 16 сильнейших команд.
В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2021/2022 принимали участие 24 команды.
В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.
В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.
Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.