Село Алексеевка на карте Курской области
Алексеевка - село в Глушковском районе Курской области с населением 396 человек.
Село Дроновка на карте Курской области
Дроновка - село в Глушковском районе Курской области с населением 154 человека.
Карта Курска
Курск расположен на юге средней полосы европейской части России, административный центр Курской области.
Краткая справка
Основан - в 1032 году.
Население Курска - 450 тыс. человек.
Расстояние до Белгорода по трассе - 140 км.
Расстояние до Москвы по трассе - 519 км.