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Где находится Курск на карте России, карта Курской области, Дроновка, Алексеевка


Курск на карте России

Село Алексеевка на карте Курской области

Алексеевка - село в Глушковском районе Курской области с населением 396 человек.

Карта Курской области, село Алексеевка

Село Дроновка на карте Курской области

Дроновка - село в Глушковском районе Курской области с населением 154 человека.

Карта Курской области, село Дроновка

Карта Курска

Карта Курска

Курск расположен на юге средней полосы европейской части России, административный центр Курской области.

Краткая справка

Основан - в 1032 году.

Население Курска - 450 тыс. человек.

Расстояние до Белгорода по трассе - 140 км.

Расстояние до Москвы по трассе - 519 км.









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    Где находится Курск на карте России, карта Курской области, Дроновка, Алексеевка
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