



Село Алексеевка на карте Курской области



Алексеевка - село в Глушковском районе Курской области с населением 396 человек.







Село Дроновка на карте Курской области



Дроновка - село в Глушковском районе Курской области с населением 154 человека.







Карта Курска







Курск расположен на юге средней полосы европейской части России, административный центр Курской области.



Краткая справка



Основан - в 1032 году.



Население Курска - 450 тыс. человек.



Расстояние до Белгорода по трассе - 140 км.



Расстояние до Москвы по трассе - 519 км.