Сегодня, 20 мая 2022 года, в России отмечаются следующие церковные праздники.
Какой сегодня отмечают церковный праздник
- Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме
Событие произошло в мае 351 года, в дни Святой Пятидесятницы над святой горой Голгофой, где был распят Иисус.
- Мученика Акакия, сотника
День памяти сотника Мартисийского полка Акакия, который был предан жестоким мукам за веру в Христа.
- Преподобного Нила Сорского
День памяти святого Нила, который долгое время обитал на реке Сора в Вологодской земле и был основоположником скитничества на Руси.