Сегодня, 20 мая 2022 года, в России отмечаются следующие церковные праздники.



Какой сегодня отмечают церковный праздник



- Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме

Событие произошло в мае 351 года, в дни Святой Пятидесятницы над святой горой Голгофой, где был распят Иисус.



- Мученика Акакия, сотника

День памяти сотника Мартисийского полка Акакия, который был предан жестоким мукам за веру в Христа.



- Преподобного Нила Сорского

День памяти святого Нила, который долгое время обитал на реке Сора в Вологодской земле и был основоположником скитничества на Руси.