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Самые смешные анекдоты дня - 20 мая 2022 года


Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 20 мая 2022 года.

Антиквар решил нанять помощника и дал объявле­ние в газете. Пришёл нани­маться молодой человек. Ан­тиквар поднял с пола щеп­ку, положил её на кусок красного бархата и спросил:
- Что это?
- Зубочистка маркизы Помпадур.
- Верно, - кивнул антиквар. - Завтра с утра вы­ходите на работу.

Как завязать морской узел?
1. Сворачиваешь аккуратненько наушники.
2. Кладёшь в карман.
3. Достаёшь - морской узел готов!

- Ты неправильно загружаешь посудомойку, - сказал я жене непосредственно перед тем, как это стало моей постоянной обязанностью.









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