Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 20 мая 2023 года.



Антиквар решил нанять помощника и дал объявле­ние в газете. Пришёл нани­маться молодой человек. Ан­тиквар поднял с пола щеп­ку, положил её на кусок красного бархата и спросил:

- Что это?

- Зубочистка маркизы Помпадур.

- Верно, - кивнул антиквар. - Завтра с утра вы­ходите на работу.



Как завязать морской узел?

1. Сворачиваешь аккуратненько наушники.

2. Кладёшь в карман.

3. Достаёшь - морской узел готов!



- Ты неправильно загружаешь посудомойку, - сказал я жене непосредственно перед тем, как это стало моей постоянной обязанностью.