Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 20 мая 2023 года.
Антиквар решил нанять помощника и дал объявление в газете. Пришёл наниматься молодой человек. Антиквар поднял с пола щепку, положил её на кусок красного бархата и спросил:
- Что это?
- Зубочистка маркизы Помпадур.
- Верно, - кивнул антиквар. - Завтра с утра выходите на работу.
Как завязать морской узел?
1. Сворачиваешь аккуратненько наушники.
2. Кладёшь в карман.
3. Достаёшь - морской узел готов!
- Ты неправильно загружаешь посудомойку, - сказал я жене непосредственно перед тем, как это стало моей постоянной обязанностью.