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Какой сегодня праздник - 21 мая 2022 года


Сегодня, 21 мая 2022 года, в России и мире отмечается 6 праздников.

Какой сегодня отмечают праздник

- День Тихоокеанского флота ВМФ России
Праздник учрежден Приказом главнокомандующего ВМФ РФ от 15 апреля 1999 года и приурочен к основанию 21 мая 1731 года 
Охотской военной флотилии.

- День военного переводчика России
В этот день в 1929 году был подписан приказ «Об установлении звания для начсостава РККА «Военный переводчик».

- День инвентаризатора (День работника БТИ)
В этот день в 1927 году вышло Постановление «Об утверждении Положения об инвентаризации имущества Местных Советов».

- День полярника России
Праздник приурочен к открытию первой дрейфующей полярной станции 21 мая 1937 года.

- Фестиваль «Ночь музеев» в Москве
Фестиваль приурочен к Международному дню музеев и проходит ежегодно в середине мая, обычно в выходные – в ночь с 
субботы на воскресенье.

- Международный день чая
Учрежден на Генеральной Ассамблее ООН в декабре 2019 года.

- Всемирный день виски
Праздник отмечается в третью субботу мая. Блэр Боумен основал Всемирный день виски в 2012 году во время учебы в 
Университете Абердина.









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