Сегодня, 21 мая 2022 года, в России и мире отмечается 6 праздников.



Какой сегодня отмечают праздник



- День Тихоокеанского флота ВМФ России

Праздник учрежден Приказом главнокомандующего ВМФ РФ от 15 апреля 1999 года и приурочен к основанию 21 мая 1731 года

Охотской военной флотилии.



- День военного переводчика России

В этот день в 1929 году был подписан приказ «Об установлении звания для начсостава РККА «Военный переводчик».



- День инвентаризатора (День работника БТИ)

В этот день в 1927 году вышло Постановление «Об утверждении Положения об инвентаризации имущества Местных Советов».



- День полярника России

Праздник приурочен к открытию первой дрейфующей полярной станции 21 мая 1937 года.



- Фестиваль «Ночь музеев» в Москве

Фестиваль приурочен к Международному дню музеев и проходит ежегодно в середине мая, обычно в выходные – в ночь с

субботы на воскресенье.



- Международный день чая

Учрежден на Генеральной Ассамблее ООН в декабре 2019 года.



- Всемирный день виски

Праздник отмечается в третью субботу мая. Блэр Боумен основал Всемирный день виски в 2012 году во время учебы в

Университете Абердина.