Сегодня, 21 мая 2022 года, в России и мире отмечается 6 праздников.
Какой сегодня отмечают праздник
- День Тихоокеанского флота ВМФ России
Праздник учрежден Приказом главнокомандующего ВМФ РФ от 15 апреля 1999 года и приурочен к основанию 21 мая 1731 года
Охотской военной флотилии.
- День военного переводчика России
В этот день в 1929 году был подписан приказ «Об установлении звания для начсостава РККА «Военный переводчик».
- День инвентаризатора (День работника БТИ)
В этот день в 1927 году вышло Постановление «Об утверждении Положения об инвентаризации имущества Местных Советов».
- День полярника России
Праздник приурочен к открытию первой дрейфующей полярной станции 21 мая 1937 года.
- Фестиваль «Ночь музеев» в Москве
Фестиваль приурочен к Международному дню музеев и проходит ежегодно в середине мая, обычно в выходные – в ночь с
субботы на воскресенье.
- Международный день чая
Учрежден на Генеральной Ассамблее ООН в декабре 2019 года.
- Всемирный день виски
Праздник отмечается в третью субботу мая. Блэр Боумен основал Всемирный день виски в 2012 году во время учебы в
Университете Абердина.