Сегодня, 21 мая 2022 года, в России отмечаются следующие церковные праздники.



Какой сегодня отмечают церковный праздник



- Иван Долгий

День памяти одного из 12 апостолов Иоанна Богослова - автора Евангелия от Иоанна, Книги Откровения и трех посланий.

Народное название «Долгий» праздник получил за то, что все работы в этот день начинались с самой зари и продолжались

до темноты. В этот день сеют пшеницу, женщины пекут пироги из пшеничной муки и угощают ими странствующих людей,

бедствующих и нищих



- Преподобного Арсения Великого

День памяти святого Арсения, который жил в 4-5 веках. Великий подвижник и безмолвник.



- Преподобных Арсения трудолюбивого и Пимена постника, Печерских

День памяти святых Пимена и Арсения. Пимен, игумен Киево-Печерского монастыря подвизался в Дальних пещерах, Арсений

- в пещерах Киевского монастыря Успения Пресвятой Богородицы.