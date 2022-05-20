Расписание трансляций «Формула-1» Гран-при Испании - 20-22 мая 2022

С 20 по 22 мая 2022 года на автодроме «Каталунья» (Барселона) пройдет шестой этап гонок «Формулы-1» - Гран-при Испании.



Расписание трансляций шестого этапа гонок «Формулы-1»



20 мая 2022, пятница



15:00 Первая тренировка

18:00 Вторая тренировка



21 мая 2022, суббота



14:00 Третья тренировка

17:00 Квалификация



22 мая 2022, воскресенье



16:00 Гонка - 66 кругов по 4,7 км



Где смотреть в прямом эфире Гран-при Испании



Официально в России «Формула-1» не показывается, но остаются некоторые лазейки - любой сервис IPTV, транслирующий Sky Sports F1, сервис F1 TV через VPN и оплатой картой не из России. А также записи гонок можно скачать с различных торрентов.