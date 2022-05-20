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Расписание трансляций «Формула-1» Гран-при Испании - 20-22 мая 2022


С 20 по 22 мая 2022 года на автодроме «Каталунья» (Барселона) пройдет шестой этап гонок «Формулы-1» - Гран-при Испании.

Расписание трансляций шестого этапа гонок «Формулы-1»

20 мая 2022, пятница

15:00 Первая тренировка
18:00 Вторая тренировка

21 мая 2022, суббота

14:00 Третья тренировка
17:00 Квалификация

22 мая 2022, воскресенье

16:00 Гонка - 66 кругов по 4,7 км

Где смотреть в прямом эфире Гран-при Испании

Официально в России «Формула-1» не показывается, но остаются некоторые лазейки - любой сервис IPTV, транслирующий Sky Sports F1, сервис F1 TV через VPN и оплатой картой не из России. А также записи гонок можно скачать с различных торрентов.









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