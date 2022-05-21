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Расписание трансляций 30-го тура РПЛ 21 мая - чемпионата России по футболу


21 мая в чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), пройдут матчи 30-го тура. По традиции все матчи заключительного тура чемпионата пройдут в одно и тоже время. Прямые репортажи со всех матчей в режиме переклички будет вести телеканал Матч ТВ.

Расписание трансляций матчей 30-го тура чемпионата России по футболу

21 мая 2022, суббота

17:00 Химки - Спартак (Матч Футбол 2)
17:00 Арсенал - Урал
17:00 Нижний Новгород - Зенит (Матч Страна)
17:00 Рубин - Уфа
17:00 Крылья Советов - Локомотив
17:00 Динамо - Сочи (Матч Премьер)
17:00 Краснодар - Ахмат
17:00 ЦСКА - Ростов

Время начала матчей РПЛ - московское.









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