Какой праздник 21 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник

Сегодня, 21 мая, в России и мире отмечается 10 праздников.



Какой праздник отмечают 21 мая



- День Тихоокеанского флота ВМФ России

Праздник учрежден Приказом главнокомандующего ВМФ РФ от 15 апреля 1999 года и приурочен к основанию 21 мая 1731 года

Охотской военной флотилии.



- День военного переводчика России

В этот день в 1929 году был подписан приказ «Об установлении звания для начсостава РККА «Военный переводчик».



- День инвентаризатора (День работника БТИ)

В этот день в 1927 году вышло Постановление «Об утверждении Положения об инвентаризации имущества Местных Советов».



- День полярника России

Праздник приурочен к открытию первой дрейфующей полярной станции 21 мая 1937 года.



- Фестиваль «Ночь музеев» в Москве

Фестиваль приурочен к Международному дню музеев и проходит ежегодно в середине мая, обычно в выходные – в ночь с

субботы на воскресенье.



- Международный день чая

Учрежден на Генеральной Ассамблее ООН в декабре 2019 года.



- Всемирный день виски

Праздник отмечается в третью субботу мая. Блэр Боумен основал Всемирный день виски в 2012 году во время учебы в

Университете Абердина.



Какой церковный праздник отмечают 21 мая



- Иван Долгий

День памяти одного из 12 апостолов Иоанна Богослова - автора Евангелия от Иоанна, Книги Откровения и трех посланий.

Народное название «Долгий» праздник получил за то, что все работы в этот день начинались с самой зари и продолжались

до темноты. В этот день сеют пшеницу, женщины пекут пироги из пшеничной муки и угощают ими странствующих людей,

бедствующих и нищих



- Преподобного Арсения Великого

День памяти святого Арсения, который жил в 4-5 веках. Великий подвижник и безмолвник.



- Преподобных Арсения трудолюбивого и Пимена постника, Печерских

День памяти святых Пимена и Арсения. Пимен, игумен Киево-Печерского монастыря подвизался в Дальних пещерах, Арсений

- в пещерах Киевского монастыря Успения Пресвятой Богородицы.



















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