21 мая в России и мире отмечается 10 праздников.
Какой праздник отмечают 21 мая
- День Тихоокеанского флота ВМФ России
Праздник учрежден Приказом главнокомандующего ВМФ РФ от 15 апреля 1999 года и приурочен к основанию 21 мая 1731 года Охотской военной флотилии.
- День военного переводчика России
В этот день в 1929 году был подписан приказ «Об установлении звания для начсостава РККА «Военный переводчик».
- День инвентаризатора (День работника БТИ)
В этот день в 1927 году вышло Постановление «Об утверждении Положения об инвентаризации имущества Местных Советов».
- День полярника России
Праздник приурочен к открытию первой дрейфующей полярной станции 21 мая 1937 года.
- Фестиваль «Ночь музеев» в Москве
Фестиваль приурочен к Международному дню музеев и проходит ежегодно в середине мая, обычно в выходные – в ночь с субботы на воскресенье.
- Международный день чая
Учрежден на Генеральной Ассамблее ООН в декабре 2019 года.
- Всемирный день виски
Праздник отмечается в третью субботу мая. Блэр Боумен основал Всемирный день виски в 2012 году во время учебы в Университете Абердина.
Какой церковный праздник отмечают 21 мая
- Иван Долгий
День памяти одного из 12 апостолов Иоанна Богослова - автора Евангелия от Иоанна, Книги Откровения и трех посланий. Народное название «Долгий» праздник получил за то, что все работы в этот день начинались с самой зари и продолжались до темноты. В этот день сеют пшеницу, женщины пекут пироги из пшеничной муки и угощают ими странствующих людей, бедствующих и нищих
- Преподобного Арсения Великого
День памяти святого Арсения, который жил в 4-5 веках. Великий подвижник и безмолвник.
- Преподобных Арсения трудолюбивого и Пимена постника, Печерских
День памяти святых Пимена и Арсения. Пимен, игумен Киево-Печерского монастыря подвизался в Дальних пещерах, Арсений - в пещерах Киевского монастыря Успения Пресвятой Богородицы.