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Какой праздник 22 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник


В России и мире 22 мая 2022 года отмечается 7 праздников.

Какой праздник отмечают 22 мая

- Международный день биологического разнообразия
Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2001 году. 22 мая 1995 года - день принятия текста Конвенции о биологическом разнообразии.

- День основания Третьяковской галереи
Датой основания галереи считается 22 мая 1856 года, когда купец Павел Третьяков купил две работы русских художников: «Искушение» Николая Шильдера и «Стычка с финляндскими контрабандистами» Василия Худякова.

Какой церковный праздник отмечают 22 мая

- Никола Вешний
Перенесение мощей святителя и Чудотворца Николая из Ликии в город Бар в 1087 году. «Вешним» праздник назвали в противовес Николе Зимнему, который отмечается 19 декабря. В этот день животных выгоняют на ночь на пастбище.

- Пророка Исаии
День памяти святого Исаии, который пророчил пришествие Христа Спасителя.

- Мученика Христофора Ликийского
День памяти святого Христофора, который р аспространял христианство среди язычников.

- Преподобного Шио (Симеона) Мгвимского
День памяти одного из 12 избранных учеников святого Иоанна и основатель Мгвимского монастыря.

- Преподобного Иосифа Оптинского
День памяти святого Иосифа старца монастыря Оптина пустынь, иеромонаха.









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