В России и мире 22 мая 2022 года отмечается 7 праздников.



Какой праздник отмечают 22 мая



- Международный день биологического разнообразия

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2001 году. 22 мая 1995 года - день принятия текста Конвенции о биологическом разнообразии.



- День основания Третьяковской галереи

Датой основания галереи считается 22 мая 1856 года, когда купец Павел Третьяков купил две работы русских художников: «Искушение» Николая Шильдера и «Стычка с финляндскими контрабандистами» Василия Худякова.



Какой церковный праздник отмечают 22 мая



- Никола Вешний

Перенесение мощей святителя и Чудотворца Николая из Ликии в город Бар в 1087 году. «Вешним» праздник назвали в противовес Николе Зимнему, который отмечается 19 декабря. В этот день животных выгоняют на ночь на пастбище.



- Пророка Исаии

День памяти святого Исаии, который пророчил пришествие Христа Спасителя.



- Мученика Христофора Ликийского

День памяти святого Христофора, который р аспространял христианство среди язычников.



- Преподобного Шио (Симеона) Мгвимского

День памяти одного из 12 избранных учеников святого Иоанна и основатель Мгвимского монастыря.



- Преподобного Иосифа Оптинского

День памяти святого Иосифа старца монастыря Оптина пустынь, иеромонаха.