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Гороскоп на 22 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...


Гороскоп на 22 мая 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.

Точный гороскоп на сегодня 22 мая 2022 года

Овен

Сегодня самое время возвратиться к незавершенным делам. Сложные решения, которых будет немало, стоит принимать, отбрасывая все эмоции, иначе позже вы о них пожалеете. С общением в этот день проблемы – люди крайне скрытны и тяжело идут на контакт.

Телец

Сегодня полезно общаться с не только интересными, но и полезными людьми, которые смогут помочь вам в трудную минуту. Обращайте внимание на новую информацию – она может пригодиться вам в будущем.

Близнецы

Сегодня предстоит сделать много дел, поэтому постарайтесь хотя бы иногда давать себе пять минут на отдых, иначе вечером организм взбунтуется. Если что-то разочаровывает сегодня, не вешайте нос – из вашей жизни просто уходит ненужное.

Рак

Сегодня не лучшее время для споров – скорее всего вы ничего не выиграете, а лишь потратите время и силы. Контролируйте свои эмоции – сейчас они отвлекают вас от важных целей. У вас все получится, если вы не будете останавливаться и сбавлять скорость.

Лев

Сегодня стоит рассчитывать только на себя, брать дела в свои руки и подсказывать правильное направление другим. Но не стоит обещать что-либо – обстоятельства не позволят вам выполнить обещанное, а это может испортить отношения.

Дева

Сегодня полезно браться за те дела, в которых нужна фантазия и креативный подход, чтобы этот выходной не прошел зря. Полезно заниматься тем, что вам нравится, а не тем, что от вас требуют другие.

Весы

Сложный вопрос занимает все ваши мысли, но ответ на него вы найдете только через некоторое время, поэтому пока стоит забыть об этой головоломке. Сегодня стоит проявлять активность – в вашу жизнь врываются перемены, и вам нужно быть готовыми к ним.

Скорпион

Сегодня вам стоит браться только за интересные задачи и выполнять их, подключая к делу фантазию и творческую жилку. Не расстраивайтесь, если не все ваши планы на этот день будут выполняться – вы можете подкорректировать задуманное и преуспеть в чем-то другом.

Козерог

Сегодня о бычный разговор может перелиться в выяснение отношений, поэтому общаться стоит очень осторожно, учитывая малейшие эмоции оппонента. Также стоит отнестись ко всем переменам позитивно – в каждой ситуации можно найти плюсы и выгодные возможности.

Стрелец

Пользуйтесь моментом - находите ответы на судьбоносные вопросы и укрепляйте деловые и личные отношения. Работать слишком много не стоит – серьезная нагрузка сейчас может ударить по организму.

Водолей

Сегодня вы можете вновь наступить на те самые грабли, что недавно стукнули вас по лбу. Необходимо развивать в себе ловкость, находчивость и выносить уроки из тяжелых ситуаций, чтобы не повторять старых ошибок.

Рыбы

Понижайте градус самоуверенности – сейчас она может подвести вас в самый ответственный момент. Общайтесь с людьми аккуратно, понимая их настроение – все это поможет закончить день на позитивной ноте.









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