Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Сколько дней отдыхаем в ноябре. Выходные и праздники в 2022 году в России


На странице представлен утвержденный календарь с праздниками и выходными днями. В 2022 году в России 14 государственных праздничных дней. Самые длинные выходные будут в период Новогодних каникул и на майские праздники.

Сколько дней отдыхаем в июне

Сколько праздничных дней в июне - 1 день.

Как отдыхаем в июне - с 11 по 13 июня (3 дня, суббота - понедельник).

Длинные выходные в 2022 году

- 9 дней (с 1 по 9 января, сб-вс)
- 3 дня (с 6 по 8 марта, вс-вт)
- 4 дня (с 30 апреля по 3 мая, сб-вт)
- 4 дня (с 7 по 10 мая, сб-вт)
- 3 дня (с 11 по 13 июня, сб-пн)
- 3 дня (с 4 по 6 ноября, пт-вс)

Праздничные дни в 2022 году

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы
7 января — Рождество Христово
23 февраля — День защитника Отечества
8 марта — Международный женский день
1 мая — Праздник Весны и Труда
9 мая — День Победы
12 июня — День России
4 ноября — День народного единства

Перенос праздников в 2022 году

- 1 января на вторник 3 мая
- с воскресенья 2 января на вторник 10 мая
- с субботы 5 марта на понедельник 7 марта
- с воскресенья 1 мая на понедельник 2 мая
- с воскресенья 12 июня на понедельник 13 июня









  • Какой праздник 30 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник
  • Сколько будем отдыхать на новогодние праздники в 2023 году
  • Какой праздник 21 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник
  • Какой праздник 20 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник
  • 14 июня 2022 года - какой праздник. Какой сегодня церковный праздник
    •




    Расписание трансляций Кубка России по футболу 2022/2023

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября.

    Сертификация спортивного оборудования и инвентаря

    Сертификация спортивного оборудования

    В каких случаях оценка соответствия спортивного оборудования и инвентаря обязательна? Какие добровольные документы могут оформить изготовители и импортеры? Этапы прохождения процедуры.

    Группы Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Расписание матчей, календарь

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 примут участие лучшие команды европейского континента.

    Календарь этапов Формула-1 в сезоне 2022. Гран-при Бельгии

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.

    Расписание трансляций Бундеслиги 2022/2023. 4-й тур чемпионата Германии по футболу

    Чемпионат Германии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу 2022/2023 начнется 5 августа 2022 года и завершится 27 мая 2023 года.









    Курс евро ЦБ РФ на 31 августа 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 31 августа 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Сколько дней отдыхаем в 2023 году. Выходные и праздники в 2023 году в России
    30 августа - какой знак зодиака
    Лунный посевной календарь садовода и огородника на сентябрь 2022 года
    Сколько дней в 2022 году. Количество дней лета и осени
    Сколько дней отдыхаем в ноябре. Выходные и праздники в 2022 году в России
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире 30 августа 2022
    Какой праздник 31 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник в России
    Гороскоп Рыбы на 31 августа 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru