В России и мире 23 мая 2022 года отмечается 4 праздника.



Какой праздник отмечают 23 мая



- Всемирный день черепахи

Отмечается с 2000 года по инициативе по инициативе Американского общества спасения черепах. Цель праздника – привлечь внимание общества к вопросам сохранения популяции этих животных.



Какой церковный праздник отмечают 23 мая



- Симонов день (Симон Посев)

День памяти одного из 12 апостолов - Симона Зилота, Кананита. Святой Симон считается покровителем всяких трав и помощником в поисках клада, поэтому день подходит для сбора целебных трав, кореньев и поиска кладов. В этот день не принято работать на земле. Запрещено втыкать в почву любые острые предметы, сельскохозяйственные орудия, палки и колья. В этот день существовала примета: если свежий веник, поставленный у кроватки ребенка, быстро вял, то ребенку грозила болезнь.



- Блаженного Симона, Христа ради юродивого, Юрьевецкого

День памяти святого Симона родом из города Юрьевца Поволжского, который обладал даром прозрения.



- Святителя Симона Печерского, епископа Владимирского и Суздальского

День памяти святителя Симона, епископа Владимира-на-Клязьме и Суздаля.