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Какой праздник 23 мая 2022 года. Какой церковный праздник


В России и мире 23 мая 2022 года отмечается 4 праздника.

Какой праздник отмечают 23 мая

- Всемирный день черепахи
Отмечается с 2000 года по инициативе Американского общества спасения черепах. Цель праздника – привлечь внимание общества к вопросам сохранения популяции этих животных.

Какой церковный праздник отмечают 23 мая

- Симонов день (Симон Посев)
День памяти одного из 12 апостолов - Симона Зилота, Кананита. Святой Симон считается покровителем всяких трав и помощником в поисках клада, поэтому день подходит для сбора целебных трав, кореньев и поиска кладов. В этот день не принято работать на земле. Запрещено втыкать в почву любые острые предметы, сельскохозяйственные орудия, палки и колья. В этот день существовала примета: если свежий веник, поставленный у кроватки ребенка, быстро вял, то ребенку грозила болезнь.

- Блаженного Симона, Христа ради юродивого, Юрьевецкого
День памяти святого Симона родом из города Юрьевца Поволжского, который обладал даром прозрения.

- Святителя Симона Печерского, епископа Владимирского и Суздальского
День памяти святителя Симона, епископа Владимира-на-Клязьме и Суздаля.









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