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Гороскоп на 23 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
Гороскоп на 23 мая 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.
Точный гороскоп на сегодня 23 мая 2022 года
Овен
По возможности контролируйте сегодня все вокруг – многое может пойти наперекосяк. Некоторые могут сегодня серьезно разочаровать – подумайте, по пути ли вам с этими людьми. Рисковать лишний раз не стоит, иначе ошибки придется исправлять очень долго.
Телец
Окунайтесь в работу с головой – сейчас у вас есть шанс продвинуться по карьерной лестнице. Некоторые ситуации сегодня могут шокировать и выбивать почву из-под ног, пытайтесь выстоять и понять, как действовать дальше.
Близнецы
Обстоятельства заставят вас взяться за дела, которые вы то и дело перекладывали на завтра. Не расстраивайтесь, если у вас что-то не получится с первого раза. Многие сегодня будут раздражать и выводить из себя – не поддавайтесь на манипуляции.
Рак
Не стоит все держать под контролем - некоторые форс-мажоры помогут вам выйти на первый план, показать свою сообразительность. Для переговоров и для светских разговоров сегодня не самое подходящее время.
Лев
Сегодня будет сложно до кого-то достучаться, поэтому отложите важные вопросы до лучшего времени. Займитесь делами, которые получаются у вас хорошо – это поднимет настроение и поможет сохранить силы. Попридержите эмоции и чувства – благодаря им сейчас вы можете наломать дров.
Дева
Некоторые ситуации откроют вам глаза на окружающих, и только вам решать, с кем продолжать этот путь, а кого оставить позади. Не стоит сегодня сильно выделяться – сейчас лучше спокойно работать и заниматься любимыми делами.
Весы
Некоторые ситуации этого дня могут выбить почву из-под ног, но старайтесь сохранять равновесие. Многие могут продавливать свое мнение или и вовсе манипулировать вами – не поддавайтесь и действуйте так, как хотели.
Скорпион
Форс-мажор заставит вас в этот день бросить все дела и уйти с головой в совершенно другие задачи. Эмоции будут брать верх, поэтому стоит быть осторожнее в разговорах – следите за словами, чтобы не испортить отношения.
Козерог
Эмоции и чувства в этот день будут мешать работать - старайтесь отключать их хотя бы на время, чтобы успеть завершить самые важные дела. Многие сегодня будут конфликтовать – уходите подальше от этих людей, поберегите свои нервные клетки.
Стрелец
Сегодня вы будете думать больше о других. Это хорошо, но такими образом можно пропустить много важных моментов и шансов. Попытайтесь все же оставаться наедине с самим собой и заниматься тем, что поднимает настроение.
Водолей
В голове сегодня полный хаос. Хотя это и будет сложно, вам придется смотреть на многие вещи трезвым взглядом. Обязательно находите время, чтобы разобраться в себе и своих желаниях.
Рыбы
Обстоятельства сегодня будут меняться молниеносно, и вы не сможете под них подстроиться. Попытайтесь все же навести порядок и на работе, и в личной жизни. Общаться в этот день будет сложно, старайтесь не настаивать на своем, а слушать партнера.
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