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Гороскоп на 23 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...


Гороскоп на 23 мая 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.

Точный гороскоп на сегодня 23 мая 2022 года

Овен

По возможности контролируйте сегодня все вокруг – многое может пойти наперекосяк. Некоторые могут сегодня серьезно разочаровать – подумайте, по пути ли вам с этими людьми. Рисковать лишний раз не стоит, иначе ошибки придется исправлять очень долго.

Телец

Окунайтесь в работу с головой – сейчас у вас есть шанс продвинуться по карьерной лестнице. Некоторые ситуации сегодня могут шокировать и выбивать почву из-под ног, пытайтесь выстоять и понять, как действовать дальше.

Близнецы

Обстоятельства заставят вас взяться за дела, которые вы то и дело перекладывали на завтра. Не расстраивайтесь, если у вас что-то не получится с первого раза. Многие сегодня будут раздражать и выводить из себя – не поддавайтесь на манипуляции.

Рак

Не стоит все держать под контролем - некоторые форс-мажоры помогут вам выйти на первый план, показать свою сообразительность. Для переговоров и для светских разговоров сегодня не самое подходящее время.

Лев

Сегодня будет сложно до кого-то достучаться, поэтому отложите важные вопросы до лучшего времени. Займитесь делами, которые получаются у вас хорошо – это поднимет настроение и поможет сохранить силы. Попридержите эмоции и чувства – благодаря им сейчас вы можете наломать дров.

Дева

Некоторые ситуации откроют вам глаза на окружающих, и только вам решать, с кем продолжать этот путь, а кого оставить позади. Не стоит сегодня сильно выделяться – сейчас лучше спокойно работать и заниматься любимыми делами.

Весы

Некоторые ситуации этого дня могут выбить почву из-под ног, но старайтесь сохранять равновесие. Многие могут продавливать свое мнение или и вовсе манипулировать вами – не поддавайтесь и действуйте так, как хотели.

Скорпион

Форс-мажор заставит вас в этот день бросить все дела и уйти с головой в совершенно другие задачи. Эмоции будут брать верх, поэтому стоит быть осторожнее в разговорах – следите за словами, чтобы не испортить отношения.

Козерог

Эмоции и чувства в этот день будут мешать работать - старайтесь отключать их хотя бы на время, чтобы успеть завершить самые важные дела. Многие сегодня будут конфликтовать – уходите подальше от этих людей, поберегите свои нервные клетки.

Стрелец

Сегодня вы будете думать больше о других. Это хорошо, но такими образом можно пропустить много важных моментов и шансов. Попытайтесь все же оставаться наедине с самим собой и заниматься тем, что поднимает настроение.

Водолей

В голове сегодня полный хаос. Хотя это и будет сложно, вам придется смотреть на многие вещи трезвым взглядом. Обязательно находите время, чтобы разобраться в себе и своих желаниях.

Рыбы

Обстоятельства сегодня будут меняться молниеносно, и вы не сможете под них подстроиться. Попытайтесь все же навести порядок и на работе, и в личной жизни. Общаться в этот день будет сложно, старайтесь не настаивать на своем, а слушать партнера.









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