Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 22 мая 2022 года.
- Мужчина, какие у вас красивые дочки.
- Семена дать?
Миссис Эплстом возненавидела молодую горничную-француженку и сказала ей, что та может убираться. Горничная:
- А ваш муж, мадам, напротив, считает, что я отличная кухарка. Он мне сам об этом говорил.
- Убирайтесь, здесь командую я!
- А к тому же в постели я лучше, чем вы! - уедает француженка хозяйку.
- Об этом вам тоже сказал мой муж?
- Нет, мадам, это мне сказал ваш шофер.
Объяснительная в ГИБДД:
- Находился под действием психотропных существ.
- Правильно писать «веществ».
- Нет, я имею ввиду жену и тещу.