Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 22 мая 2022 года.



- Мужчина, какие у вас красивые дочки.

- Семена дать?



Миссис Эплстом возненавидела молодую горничную-француженку и сказала ей, что та может убираться. Горничная:

- А ваш муж, мадам, напротив, считает, что я отличная кухарка. Он мне сам об этом говорил.

- Убирайтесь, здесь командую я!

- А к тому же в постели я лучше, чем вы! - уедает француженка хозяйку.

- Об этом вам тоже сказал мой муж?

- Нет, мадам, это мне сказал ваш шофер.



Объяснительная в ГИБДД:

- Находился под действием психотропных существ.

- Правильно писать «веществ».

- Нет, я имею ввиду жену и тещу.