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Гороскоп на 24 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...


Гороскоп на 24 мая 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.

Точный гороскоп на сегодня 24 мая 2022 года

Овен

Сегодня не стоит браться за те задачи, которые «не идут», ведь вы можете потратить много драгоценного времени и сил. Лучше отложите их на другое время – возможно, позже вы сможете сдвинуть дело с мертвой точки.

Телец

Старайтесь в этот день быть активным и изобретательным - удача на вашей стороне, и все у вас будет выходить лучшим образом. Но знакомиться с новыми людьми не стоит – можете наткнуться на нечестного человека.

Близнецы

Не стоит в этот день быть в центре внимания – такая активность может выйти вам боком. И очень важно реже разговаривать – сейчас вам будет сложно контролировать свои эмоции и слова.

Рак

Сегодня вам хочется гнуть свою линию и убеждать всех в своей правоте. Но это может закончиться скандалом, поэтому будьте осторожны. Не давите и не манипулируйте – результат будет отрицательным.

Лев

Находите новые темы для общения – сегодня разговоры будут поднимать настроение. А от него напрямую зависит ваша работоспособность. Не все переговоры закончатся так, как вы рассчитывали, но об этом не стоит беспокоиться.

Дева

Не стоит сегодня нагружать себя многими задачами - лучше беритесь за что-то легкое. Некоторые ситуации будут провоцировать вас на конфликт, поэтому держите себя в руках, чтобы не наговорить лишнего.

Весы

Не стоит хвастаться в этот день – многие начнут вам завидовать, а некоторые и вовсе станут вашими врагами. Разговаривать даже с самыми близкими будет сложно, поэтому выбирайте слова осторожно, чтобы никого не обидеть.

Скорпион

Не стоит сегодня заводить разговоры по душам – ваши нервы могут не выдержать такого накала. Какие-то важные переговоры лучше переложить на другой день. Также Постарайтесь контролировать эмоции, хотя это и будет сложно.

Козерог

В этот день вас ожидают много конфликтных ситуаций, так что больше работайте и реже общайтесь. Тем более, что работы у вас в этот день будет выше крыши. Включайте свое воображение – оно позволит добиться отличных результатов.

Стрелец

Сегодня вам должно повезти во всех делах. Поддерживайте разговоры, затрагивайте новые темы – это поможет вам укрепить отношения. Но не заходите за рамки, если видите, что партнер не хочет говорить на эту тему.

Водолей

Сегодня вы, наконец, поймете, как сдвинуть проект с мертвого точки. В этот день вы сможете манипулировать другими, но очень важно не перегибать палку, иначе люди почувствуют это. А там уже и до скандала недалеко.

Рыбы

Сегодня вами будут манипулировать, поэтому старайтесь пресекать эти попытки на корню. Делайте только то, что нужно вам, не обращая внимание на чужое мнение. Какие-то ситуации в этот день должны помочь вам разобраться с будущим.









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