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Самые смешные анекдоты дня - 23 мая 2022 года


Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 23 мая 2022 года.

Женщина дала объявление в газете: «молодая женщина познакомится с мужчиной для серьезных отношений».
Один мужик решил позвонить и спрашивает:
- А вот, скажите пожалуйста, «для серьезных отношений» - это как?
После небольшой паузы следует ответ:
- Ну это хотя бы раз в неделю.

Две бабульки у подъезда обсуждают прохожих:
- Гляди, Мань, вон идет парень и сам с собой разговаривает. Как думаешь, это конопля или Bluetooth?

Идет мужик ночью, и тут его останавливает милиционер и спрашивает:
- Ты куда это идешь?
- Как куда, иду слушать лекцию о вреде алкоголя.
- И кто это тебе ее будет читать в три часа ночи?
- Как кто - жена и теща.









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