Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 23 мая 2022 года.



Женщина дала объявление в газете: «молодая женщина познакомится с мужчиной для серьезных отношений».

Один мужик решил позвонить и спрашивает:

- А вот, скажите пожалуйста, «для серьезных отношений» - это как?

После небольшой паузы следует ответ:

- Ну это хотя бы раз в неделю.



Две бабульки у подъезда обсуждают прохожих:

- Гляди, Мань, вон идет парень и сам с собой разговаривает. Как думаешь, это конопля или Bluetooth?



Идет мужик ночью, и тут его останавливает милиционер и спрашивает:

- Ты куда это идешь?

- Как куда, иду слушать лекцию о вреде алкоголя.

- И кто это тебе ее будет читать в три часа ночи?

- Как кто - жена и теща.